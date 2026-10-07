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संत कबीर नगर: पूर्व प्रधान समेत 10 पर केस, चार गिरफ्तार

अनुराग रंजन

Updated Wed, 07 Oct 2026 05:56 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 05:56 PM IST







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गंगा देवरिया गंगा गांव में काली मंदिर की सफाई कर रहे दो सगे भाइयों पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत आठ नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ... और पढ़ें

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