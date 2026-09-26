{"_id":"6ab7b1bba7a30719aa09f50a","slug":"video-asp-reprimands-officials-over-investigations-pending-for-more-than-60-days-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"60 दिन से अधिक लंबित विवेचनाओं पर एएसपी ने लगाई फटकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

60 दिन से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं को लेकर शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने अर्दली रूम किया। उन्होंने खलीलाबाद, मेंहदावल और धनघटा सर्किल के विवेचकों से एक-एक लंबित मामले की प्रगति जानी और विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

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