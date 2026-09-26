150वीं वर्षगांठ पर सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया

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विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के नमामि भारतम कार्यक्रम के अंतर्गत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को कुड़ी लाल रुंगटा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के परिसर में सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रों व शिक्षकों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन कर राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।

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