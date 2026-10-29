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सहारनपुर: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर, सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा तापमान; ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंडक

Dimple Sirohi

Updated Thu, 29 Oct 2026 03:17 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 03:17 PM IST







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सहारनपुर में बृहस्पतिवार सुबह चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और करीब आठ बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे तापमान में गिरावट आई और ठंडी हवाओं के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिनों में भी हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। ... और पढ़ें

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