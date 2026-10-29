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अर्नब तूफान का असर: वेस्ट यूपी में बदला मौसम, कई जगह तेज बारिश, मेरठ-एनसीआर की हवा हुई साफ

Thu, 29 Oct 2026 10:39 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 29 Oct 2026 10:39 AM IST
सार

अर्नब तूफान के असर से वेस्ट यूपी में बादल, बूंदाबांदी और तेज हवाओं के बीच प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। मेरठ का AQI 183, बागपत का 160 और मुजफ्फरनगर का 144 रहा। अगले दो-तीन दिन मौसम में बदलाव के आसार हैं।

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West UP Weather Update: Rain and Strong Winds Improve Air Quality in Meerut, Baghpat and Muzaffarnagar
वेस्ट यूपी में बारिश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अर्नब तूफान के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बृहस्पतिवार सुबह मेरठ, एनसीआर और आसपास के जिलों में बादल छाए रहे और कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश और तेज हवाओं के बीच प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को राहत मिली। मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 183, बागपत का 160 और मुजफ्फरनगर का 144 दर्ज किया गया।

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बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण में गिरावट
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार सुबह मौसम ने करवट ली। मेरठ और एनसीआर क्षेत्र में बादल छाए रहे, जबकि कई जगह हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हो गया। ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम में आए बदलाव के साथ हवा की गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया।
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पिछले कई दिनों से मेरठ और आसपास के जिलों में वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बनी हुई थी। दीपावली के आसपास प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच AQI में गिरावट से लोगों को कुछ राहत मिली है।
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मेरठ का AQI 183, बागपत में 160
बृहस्पतिवार को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मेरठ का AQI 183 दर्ज किया गया। बागपत में यह 160 और मुजफ्फरनगर में 144 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानक श्रेणियों के अनुसार, 101 से 200 के बीच AQI मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि, इस स्तर पर भी संवेदनशील लोगों को परेशानी हो सकती है।

बारिश से हवा में मौजूद धूल के कुछ कण नीचे बैठ सकते हैं, जबकि तेज हवाएं प्रदूषकों के जमाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, प्रदूषण में सुधार कितना और कितने समय तक बना रहेगा, यह बारिश की मात्रा, हवा की दिशा और गति सहित कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

सहारनपुर में सुबह आठ बजे हुई बूंदाबांदी
सहारनपुर में भी तूफान के प्रभाव से मौसम में बदलाव दिखाई दिया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और करीब आठ बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे मौसम में ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी एक-दो दिनों में जिले में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।

अगले दो-तीन दिन मौसम में बदलाव के आसार
मौसम में आए बदलाव का असर अगले दो से तीन दिन तक बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बादल छाने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने से वायु गुणवत्ता में सुधार बना रह सकता है। हालांकि, बारिश रुकने और हवा की गति कम होने पर प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।

AQI में गिरावट के बावजूद बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। हवा की गुणवत्ता में होने वाले बदलाव पर नजर रखना जरूरी है।

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