अर्नब तूफान का असर: वेस्ट यूपी में बदला मौसम, कई जगह तेज बारिश, मेरठ-एनसीआर की हवा हुई साफ

सहारनपुर में सुबह आठ बजे हुई बूंदाबांदी

सहारनपुर में भी तूफान के प्रभाव से मौसम में बदलाव दिखाई दिया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और करीब आठ बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे मौसम में ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी एक-दो दिनों में जिले में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।



अगले दो-तीन दिन मौसम में बदलाव के आसार

मौसम में आए बदलाव का असर अगले दो से तीन दिन तक बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बादल छाने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने से वायु गुणवत्ता में सुधार बना रह सकता है। हालांकि, बारिश रुकने और हवा की गति कम होने पर प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।



AQI में गिरावट के बावजूद बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। हवा की गुणवत्ता में होने वाले बदलाव पर नजर रखना जरूरी है।