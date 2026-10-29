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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 29 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Thu, 29 Oct 2026 05:00 PM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 29 Oct 2026 05:00 PM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 29-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

04:16 PM, 29-Oct-2026

मेरठ: सौरभ की मां रेनू देवी और पूनम पंडित जेल अधीक्षक से मिलीं, मुस्कान-साहिल की जेल अलग करने की मांग

मेरठ: सौरभ की मां रेनू देवी और पूनम पंडित जेल अधीक्षक से मिलीं, मुस्कान-साहिल की जेल अलग करने की मांग और पढ़ें
03:29 PM, 29-Oct-2026

Muzaffarnagar: हथियारों की सप्लाई करने पहुंचे मेरठ के चार युवक गिरफ्तार, छह विदेशी पिस्टल समेत 10 शस्त्र बरामद

Muzaffarnagar: Four Arrested for Illegal Arms Trade, Six Foreign-Made Pistols Among 10 Weapons Seized

मुजफ्फरनगर के शाहपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में मेरठ के चार युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, छह विदेशी पिस्टल, तीन तमंचे, एक मस्कट और कारतूस बरामद हुए हैं।

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03:17 PM, 29-Oct-2026

मेरठ: त्योहारों से पहले देवलोक कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान, महापौर ने किया निरीक्षण

मेरठ: त्योहारों से पहले देवलोक कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान, महापौर ने किया निरीक्षण और पढ़ें
03:17 PM, 29-Oct-2026

सहारनपुर: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर, सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा तापमान; ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंडक

सहारनपुर: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर, सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा तापमान; ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंडक और पढ़ें
03:17 PM, 29-Oct-2026

मेरठ: बादलों और हल्की बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में गिरावट, हवा हुई साफ

मेरठ: बादलों और हल्की बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में गिरावट, हवा हुई साफ और पढ़ें
03:17 PM, 29-Oct-2026

मेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखा

मेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखा और पढ़ें
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03:08 PM, 29-Oct-2026

मेरठ: 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश, डीआईओएस ने जारी किया आदेश

Meerut: Schools and Colleges to Remain Closed on October 30 Due to PET 2026

मेरठ में पीईटी-2026 परीक्षा के मद्देनजर 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है। डीआईओएस ने आदेश जारी किया है। जिले में परीक्षा के लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं।

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03:01 PM, 29-Oct-2026

Saharanpur: सुबह-सुबह जोरदार धमाका! बड़ी मस्जिद की मीनार पर गिरी बिजली, आसपास के घरों में भी भारी नुकसान

Saharanpur: Lightning Strikes Grand Mosque Minaret, Electrical Appliances Damaged in Dozens of Homes

सहारनपुर के गंगोह में बड़ी मस्जिद की मीनार पर आकाशीय बिजली गिरने से हिस्सा टूटकर दूर जा गिरा। आसपास के दर्जनों घरों के बिजली उपकरण खराब हो गए। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है।

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02:12 PM, 29-Oct-2026

मेरठ: अवैध कॉलोनियों की जांच के लिए न्यायिक आयोग उल्देपुर पहुंचा, अधिकारियों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक

Meerut: Judicial Commission Inspects Uldepur Over Illegal Colonies Following Supreme Court Order

 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित न्यायिक आयोग मेरठ पहुंचा। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आयोग उलदेपुर की अवैध कॉलोनियों के निरीक्षण के लिए पहुंचा। मामले में मेडा की भूमिका और कार्रवाई पर नजर है।

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02:11 PM, 29-Oct-2026

मेरठ: अवैध कॉलोनियों और निर्माण की जांच के लिए न्यायिक आयोग पहुंचा, सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक

मेरठ: अवैध कॉलोनियों और निर्माण की जांच के लिए न्यायिक आयोग पहुंचा, सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक और पढ़ें
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