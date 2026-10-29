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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 29 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ
Updated Thu, 29 Oct 2026 05:00 PM IST
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 29-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
लाइव अपडेट
मेरठ: सौरभ की मां रेनू देवी और पूनम पंडित जेल अधीक्षक से मिलीं, मुस्कान-साहिल की जेल अलग करने की मांगमेरठ: सौरभ की मां रेनू देवी और पूनम पंडित जेल अधीक्षक से मिलीं, मुस्कान-साहिल की जेल अलग करने की मांग और पढ़ें
Muzaffarnagar: हथियारों की सप्लाई करने पहुंचे मेरठ के चार युवक गिरफ्तार, छह विदेशी पिस्टल समेत 10 शस्त्र बरामद
मुजफ्फरनगर के शाहपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में मेरठ के चार युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, छह विदेशी पिस्टल, तीन तमंचे, एक मस्कट और कारतूस बरामद हुए हैं।और पढ़ें
मेरठ: त्योहारों से पहले देवलोक कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान, महापौर ने किया निरीक्षणमेरठ: त्योहारों से पहले देवलोक कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान, महापौर ने किया निरीक्षण और पढ़ें
सहारनपुर: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर, सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा तापमान; ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंडकसहारनपुर: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर, सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा तापमान; ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंडक और पढ़ें
मेरठ: बादलों और हल्की बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में गिरावट, हवा हुई साफमेरठ: बादलों और हल्की बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में गिरावट, हवा हुई साफ और पढ़ें
मेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखामेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखा और पढ़ें
मेरठ: 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश, डीआईओएस ने जारी किया आदेश
मेरठ में पीईटी-2026 परीक्षा के मद्देनजर 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है। डीआईओएस ने आदेश जारी किया है। जिले में परीक्षा के लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं।और पढ़ें
Saharanpur: सुबह-सुबह जोरदार धमाका! बड़ी मस्जिद की मीनार पर गिरी बिजली, आसपास के घरों में भी भारी नुकसान
सहारनपुर के गंगोह में बड़ी मस्जिद की मीनार पर आकाशीय बिजली गिरने से हिस्सा टूटकर दूर जा गिरा। आसपास के दर्जनों घरों के बिजली उपकरण खराब हो गए। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है।और पढ़ें
मेरठ: अवैध कॉलोनियों की जांच के लिए न्यायिक आयोग उल्देपुर पहुंचा, अधिकारियों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित न्यायिक आयोग मेरठ पहुंचा। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आयोग उलदेपुर की अवैध कॉलोनियों के निरीक्षण के लिए पहुंचा। मामले में मेडा की भूमिका और कार्रवाई पर नजर है।और पढ़ें