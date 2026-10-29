Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 29 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

04:16 PM, 29-Oct-2026 मेरठ: सौरभ की मां रेनू देवी और पूनम पंडित जेल अधीक्षक से मिलीं, मुस्कान-साहिल की जेल अलग करने की मांग मेरठ: सौरभ की मां रेनू देवी और पूनम पंडित जेल अधीक्षक से मिलीं, मुस्कान-साहिल की जेल अलग करने की मांग मेरठ: सौरभ की मां रेनू देवी और पूनम पंडित जेल अधीक्षक से मिलीं, मुस्कान-साहिल की जेल अलग करने की मांग और पढ़ें

03:29 PM, 29-Oct-2026 Muzaffarnagar: हथियारों की सप्लाई करने पहुंचे मेरठ के चार युवक गिरफ्तार, छह विदेशी पिस्टल समेत 10 शस्त्र बरामद मुजफ्फरनगर के शाहपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में मेरठ के चार युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, छह विदेशी पिस्टल, तीन तमंचे, एक मस्कट और कारतूस बरामद हुए हैं। और पढ़ें

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03:17 PM, 29-Oct-2026 मेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखा मेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखा मेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखा और पढ़ें

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03:08 PM, 29-Oct-2026 मेरठ: 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश, डीआईओएस ने जारी किया आदेश मेरठ में पीईटी-2026 परीक्षा के मद्देनजर 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है। डीआईओएस ने आदेश जारी किया है। जिले में परीक्षा के लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं। और पढ़ें

03:01 PM, 29-Oct-2026 Saharanpur: सुबह-सुबह जोरदार धमाका! बड़ी मस्जिद की मीनार पर गिरी बिजली, आसपास के घरों में भी भारी नुकसान सहारनपुर के गंगोह में बड़ी मस्जिद की मीनार पर आकाशीय बिजली गिरने से हिस्सा टूटकर दूर जा गिरा। आसपास के दर्जनों घरों के बिजली उपकरण खराब हो गए। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। और पढ़ें