{"_id":"6a9e6a29f80f0758ed0fd767","slug":"video-saharanpur-mosque-row-former-minister-shayan-masood-detained-after-reaching-circuit-house-calls-police-action-dictatorship-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मस्जिद प्रकरण: पूर्व मंत्री शायान मसूद भी हिरासत में, बाइक से सर्किट हाउस पहुंचे थे; बोले- शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने आए थे, यह पुलिस की तानाशाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण को लेकर सपा नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। सपा के पूर्व मंत्री शायान मसूद भी बाइक से सर्किट हाउस पहुंचे। वहां पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस की गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गई। हिरासत में लिए जाने से पहले शायान मसूद ने कहा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए आए थे। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को ‘तानाशाही’ बताया। सर्किट हाउस में सपा नेताओं को रखा बताया गया कि कुछ अन्य सपा नेताओं को भी सर्किट हाउस के अंदर रखा गया है। सर्किट हाउस परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिद प्रकरण को लेकर सपा नेताओं के सहारनपुर पहुंचने के बीच पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है।

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