Saharanpur News: ई-रिक्शा की चपेट में आकर चार वर्षीय मासूम की मौत
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:27 AM IST
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- कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में गांधी पार्क के पास हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में गांधी पार्क के पास शनिवार को ई-रिक्शा की चपेट में आने से आरव (चार वर्षीय) घायल हो गया। आसपास मौजूद लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र में इंद्रा कैंप कॉलोनी निवासी दीपक गांधी पार्क के पास कान की सफाई का काम करता है। शनिवार को वह अपने बेटे आरव को भी साथ लाया था। इस दौरान दीपक सड़क किनारे लगी रेहड़ी पर चाय पीने लगा। उसका बेटा आरव भी बैठा था। कुछ देर बाद ही बच्चा सड़क की ओर चला गया। दीपक जब तक कुछ समझ पाता, पीछे से आ रहे ई-रिक्शा ने मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की मदद से घायल बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पता लगते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चे को देखकर बिलख पड़े। सूचना पर कोतवाली सदर बाजार पुलिस भी पहुंच गई। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया है।
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सहारनपुर। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में गांधी पार्क के पास शनिवार को ई-रिक्शा की चपेट में आने से आरव (चार वर्षीय) घायल हो गया। आसपास मौजूद लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र में इंद्रा कैंप कॉलोनी निवासी दीपक गांधी पार्क के पास कान की सफाई का काम करता है। शनिवार को वह अपने बेटे आरव को भी साथ लाया था। इस दौरान दीपक सड़क किनारे लगी रेहड़ी पर चाय पीने लगा। उसका बेटा आरव भी बैठा था। कुछ देर बाद ही बच्चा सड़क की ओर चला गया। दीपक जब तक कुछ समझ पाता, पीछे से आ रहे ई-रिक्शा ने मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की मदद से घायल बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पता लगते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चे को देखकर बिलख पड़े। सूचना पर कोतवाली सदर बाजार पुलिस भी पहुंच गई। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया है।
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