{"_id":"6a9bce470f349a8aff030547","slug":"video-saharanpur-mosque-demolition-former-mp-fazlur-rahman-calls-administrative-action-hasty-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कलक्ट्रेट मस्जिद गिराए जाने पर पूर्व सांसद हाजी फजलूर्रहमान बोले- प्रशासन का फैसला जल्दबाजी में उठाया कदम, हाईकोर्ट जाने का समय देना चाहिए था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सहारनपुर लोकसभा के पूर्व सांसद हाजी फजलूर्रहमान ने बयान जारी किया है। उन्होंने मस्जिद गिराए जाने की कार्रवाई को प्रशासन का जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। हाजी फजलूर्रहमान ने कहा कि उन्हें कलक्ट्रेट स्थित मस्जिद को गिराए जाने की खबरें मीडिया के माध्यम से मिलीं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का समय देना चाहिए था। उनके अनुसार, यही इंसाफ का तकाजा है। सभी धर्मों के जिम्मेदार लोगों से बैठकर आगे की कार्रवाई की बात पूर्व सांसद ने कहा कि वह सभी धर्मों के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी और जिम्मेदार लोग सामूहिक रूप से जो फैसला लेंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाजी फजलूर्रहमान ने जनपद के लोगों से भाईचारा और अमन-चैन बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सभी से संयम बरतने और शांति कायम रखने का आग्रह किया।

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