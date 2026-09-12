Saharanpur News: शांतिपूर्ण रही जुमे की नमाज, आरआरएफ के साथ ड्रोन से हुई निगरानी

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महानगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया था। नमाज से पहले पुराने शहर और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही एसएसपी अभिनंदन सिंह ने भी जामा मस्जिद पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नमाज के लिए दोपहर 12 बजे से ही अकीदतमंद जामा मस्जिद में पहुंचना शुरू हो गए थे। इसके बाद दोपहर एक बजे नमाज शुरू हुई। नमाज में अमन और शांति की दुआ की गई। दोपहर करीब 1.20 बजे नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।नमाज के बाद एक-एक करके नमाजी मस्जिद से अपने घरों और प्रतिष्ठानों की ओर चले गए। सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए जामा मस्जिद के आसपास दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रही। इसके साथ ही ड्रोन के जरिये भी निगरानी रखी गई। नमाज के दौरान डीआईजी अभिषेक सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह, एसपी सिटी व्योम बिंदल और नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।- पांच कंपनी आरआरएफ और पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चाडीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर पुलिस बल पूरी तरह से सतर्क है। पांच कंपनी आरआरएफ का तैनात किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर नजर रखी जा रही है। सहारनपुर जोन में सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।कलक्ट्रेट परिसर में एक से दो बजे के बीच प्रवेश पर रही पाबंदीसहारनपुर। कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद पहले जुमे को लेकर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। सुरक्षा के चलते एक से दो बजे तक किसी भी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं की अपने चैंबर में जाने को लेकर गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों से बहस भी हुई। कलक्ट्रेट के मुख्य गेट से लेकर मस्जिद स्थल तक पुलिस बल तैनात रहा। किसी को भी नवीन सभागार से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। इससे पहले एसपी, एसपी ट्रैफिक और सीओ ने परिसर में तैनात सुरक्षाबल को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए।मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने की शांति बनाए रखने की अपील- मोहम्मद शाहिद ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग जुमे की नमाज अदा करने के बाद अपने-अपने घर लौट जाएं। किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और कोई बात सामने आने पर पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें।- गंगोह नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन नौशाद मसूद ने कहा कि जुमे का दिन है और लोग जिस तरह रोजाना नमाज के लिए जाते हैं, उसी तरह शांतिपूर्वक नमाज अदा करने जाएं और नमाज के बाद सीधे अपने घर लौटें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और न ही किसी की बातों में आकर तनाव की स्थिति पैदा करें।