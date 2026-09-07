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सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण पर सियासी हलचल तेज, सपा प्रतिनिधिमंडल के दौरे से पहले अतुल प्रधान हाउस अरेस्ट; हरेंद्र मलिक नजरबंद
सहारनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के सहारनपुर दौरे से पहले सरधना विधायक अतुल प्रधान को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जबकि मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक को उनके आवास पर नजरबंद किया गया।
बताया गया कि सपा प्रतिनिधिमंडल मस्जिद प्रकरण को लेकर सहारनपुर पहुंचने वाला है। इससे पहले नेताओं की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की।
विवादित पोस्टर से भी गरमाया मामला
इससे एक दिन पहले सहारनपुर शहर में ‘मुजफ्फरनगर दंगा’ का जिक्र वाला एक विवादित पोस्टर लगाए जाने की बात सामने आई थी। पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने उसे हटवा दिया।
कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता और पुलिस की कार्रवाई के बीच जिले में सियासी माहौल गरमाया हुआ है।
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