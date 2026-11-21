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सहारनपुर: ओवैसी को पुलिसकर्मियों की सलामी पर चर्चा तेज, छुटमलपुर पहुंचने पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर?
सहारनपुर में एआईएमआईएम प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पुलिसकर्मियों की ओर से सलामी दिए जाने का मामला चर्चा में है। शनिवार को सहारनपुर पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने ओवैसी को सलामी दी। इसके बाद यह सवाल उठने लगे कि किसी राजनीतिक दल के नेता या सांसद को इस तरह पुलिस सलामी देने का क्या प्रोटोकॉल है। भारतीय संविधान में नेताओं को सलामी देने का कोई सामान्य प्रावधान नहीं है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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