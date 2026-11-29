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देहरादून रोड स्थित मैदान पर कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। छह लाख वर्गफीट के बड़े पंडाल में एक मुख्य मंच बनाया गया है। मुख्य मंच के सामने दो अन्य मंच भी बनाए गए हैं। मैदान के मुख्य गेट से प्रवेश के लिए अलग-अलग रास्ते तय किए गए हैं। आम जनता के आने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। खास मेहमानों और विशिष्ट अतिथियों के आने के लिए अलग रास्ता रहेगा। सुरक्षा और आपातकालीन जरूरतों के लिए हेलीपैड के पास एक सुरक्षा कक्ष भी बनाया गया है।पंडाल के अंदर करीब 70 हजार लोगों के बैठने की शानदार व्यवस्था की जा रही है। यह पूरा पंडाल आधुनिक जर्मन हैंगर तकनीक से तैयार किया गया है। छात्रों के बैठने के लिए मैदान में अलग से विशेष इंतजाम किए गए हैं। वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की जगह भी चिह्नित की जा रही है। रैली स्थल पर छोटी-मोटी कमियों को तेजी से दूर किया जा रहा है। अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर छात्रों के साथ आमजन को लाने का प्रयास कर रहे हैं।