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अभियान के दौरान उपजिलाधिकारी प्रिंस वर्मा ने देवबंद और अंबहेटा शेखां समेत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथों पर जाकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया और बीएलओ से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उपजिलाधिकारी ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे बूथों पर निर्धारित समय तक उपस्थित रहें। किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण और सूची में संशोधन के कार्य को गंभीरता से पूरा किया जाए।उपजिलाधिकारी ने बूथ पर आने वाले प्रत्येक मतदाता की समस्या के प्राथमिकता से समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को निराश होकर वापस न लौटना पड़े। अभियान के जरिये मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने का काम किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व निभाने के निर्देश दिए गए हैं।