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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण को नई दिशा मिली है। महिला आरक्षण से महिलाओं को नीति निर्धारण में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इससे आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। महिलाएं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी बढ़ने से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा।शीतल बिश्नोई गोयल ने कहा कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाएगा। इस प्रेसवार्ता में नीलू राणा, कंचन धवन, आरती शर्मा और प्रवीण राज चौधरी मौजूद रहीं। इसके अलावा अनुज शर्मा, मोनिका, दीपा प्रबोधन, वीणा बजाज तथा आशा भी उपस्थित थीं।