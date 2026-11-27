Rampur News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 27 Nov 2026 01:51 AM IST
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रामपुर। सड़क पर तेज रफ्तार भारी वाहन एक बार फिर हादसे की वजह बन गया। मुरादाबाद से बाइक से घर लौट रहे दंपती को हरियाणा-पंजाब ढाबे के सामने तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 55 वर्षीय राधा सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति घायल हो गए। अचानक हुए हादसे से मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पति को उपचार के लिए भिजवाया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी राजीव सक्सेना अपनी पत्नी राधा सक्सेना के साथ किसी काम से मुरादाबाद गए थे। बृहस्पतिवार शाम को दोनों बाइक से रामपुर लौट रहे थे।
रास्ते में हरियाणा-पंजाब ढाबे के सामने पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दंपती संभल नहीं सके और सड़क पर गिर पड़े। राधा सक्सेना को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, राजीव सक्सेना घायल हो गए।
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हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायल राजीव सक्सेना की मदद की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया, जबकि घायल पति को उपचार के लिए भेजा गया।
राधा सक्सेना की मौत की खबर कृष्णा विहार कॉलोनी पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। जिस घर में दंपती के लौटने का इंतजार हो रहा था, वहां हादसे की खबर से मातम छा गया। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी राजीव सक्सेना अपनी पत्नी राधा सक्सेना के साथ किसी काम से मुरादाबाद गए थे। बृहस्पतिवार शाम को दोनों बाइक से रामपुर लौट रहे थे।
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रास्ते में हरियाणा-पंजाब ढाबे के सामने पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दंपती संभल नहीं सके और सड़क पर गिर पड़े। राधा सक्सेना को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, राजीव सक्सेना घायल हो गए।
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हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायल राजीव सक्सेना की मदद की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया, जबकि घायल पति को उपचार के लिए भेजा गया।
राधा सक्सेना की मौत की खबर कृष्णा विहार कॉलोनी पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। जिस घर में दंपती के लौटने का इंतजार हो रहा था, वहां हादसे की खबर से मातम छा गया। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, पुलिस मामले की जांच कर रही है।