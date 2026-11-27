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रास्ते में एक वाहन ने उनके रिक्शा को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इफ्तेखार अहमद के परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और दो बेटे हैं। उनकी मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। संवाद विज्ञापन

रास्ते में एक वाहन ने उनके रिक्शा को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इफ्तेखार अहमद के परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और दो बेटे हैं। उनकी मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। संवाद

टांडा। गाजियाबाद में मजदूरी कर रहे टांडा निवासी इफ्तेखार अहमद (45) की बृहस्पतिवार सुबह पिलखुआ के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। वह बैटरी रिक्शा से घर लौट रहे थे।