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अजीतपुर नई बस्ती निवासी शरीफ (45) साइकिल से फेरी लगाकर सब्जी बेचते थे। रोजाना की तरह बृहस्पतिवार को भी वह मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे वह साइकिल से परशुराम चौक पहुंचे। इसी दौरान नो एंट्री के प्रतिबंध के बावजूद वहां पहुंचे आयशर कैंटर ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शरीफ सड़क पर गिर पड़े। गंभीर चोटें आने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।हादसे के बाद आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई। इस बीच मौका पाकर कैंटर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची और कैंटर को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। शरीफ की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी ली। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, मृतक के बेटे हनीफ की ओर से तहरीर दी गई है। कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।000नो एंट्री में बड़े वाहनों की आवाजाही पर उठ रहे सवालपरशुराम चौक शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। यहां दिनभर दोपहिया और चारपहिया वाहनों, साइकिल सवारों के साथ पैदल राहगीरों की आवाजाही रहती है। ऐसे में नो एंट्री के दौरान बड़े वाहनों का प्रवेश हादसों का खतरा बढ़ा देता है। बृहस्पतिवार को हुए हादसे ने एक बार फिर शहर में यातायात नियमों के पालन और प्रतिबंधित मार्गों पर निगरानी की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।000यातायात पुलिस की पिकेट रहती है तैनातपरशुराम चौक पर दिनभर पुलिस तैनात रहती है। इसके बावजूद यहां भारी वाहन तेजी से गुजरते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस का ध्यान सिर्फ वाहनों के चालान करने पर रहता है, जबकि दिनभर भारी वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।