युवा महोत्सव कलरव में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

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राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सावित्रीबाई फुले सांस्कृतिक क्लब के तत्वावधान में दो दिवसीय युवा महोत्सव कलरव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन रंगोली, मोमबत्ती, कलश सज्जा, हस्तनिर्मित सजावटी वस्तु और मेहंदी प्रतियोगिताएं हुईं। रंगोली में ज्योति सैनी, मोमबत्ती में फिजा निगार, कलश सज्जा में रुबीना, हस्तनिर्मित सजावटी वस्तु में पूजा बिष्ट और मेहंदी में अनम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राचार्या ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान डॉ. रजिया परवीन सहित शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।

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