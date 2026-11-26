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राष्ट्रीय हिंदू जागृति संघ की ओर से उच्च प्राथमिक विद्यालय मुरसेना में शिक्षा सामग्री वितरण एवं करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता के लिए अनुशासन, समय का सदुपयोग और लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में बताया गया। साथ ही शिक्षा सामग्री वितरित कर बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया गया।

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