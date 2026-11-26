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बिलासपुर पालिका प्रशासन ने नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य चौराहा, रामपुर रोड और नैनीताल रोड समेत प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई।

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