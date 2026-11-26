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Azam Khan has arrived in Lucknow, intensifying political activity; he is likely to attend the event for the release of the Samajwadi Party manifesto
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आजम खां पहुंचे लखनऊ, सियासी हलचल तेज, सपा के घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना
जेल से रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां बुधवार शाम लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उनकी लखनऊ रवानगी से प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। संविधान दिवस पर सपा के घोषणा पत्र जारी करने के प्रस्तावित कार्यक्रम में उनकी संभावित मौजूदगी को पार्टी के भीतर पुराने सियासी समीकरणों के फिर से सक्रिय होने के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ रवाना होने से पहले रामपुर में समर्थकों और नेताओं से मुलाकात के दौरान आजम खां का अंदाज सधा हुआ नजर आया। जब मीडिया ने उनसे घोषणा पत्र और एक दिन पहले घोषित पांच सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर अब लखनऊ जाकर ही बात होगी।
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