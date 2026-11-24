{"_id":"6b05814462bb48501e0f764b","slug":"video-bolero-falls-off-flyover-in-rampur-four-friends-from-sitapur-killed-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर में फ्लाईओवर से नीचे गिरी बोलेरो, सीतापुर के चार दोस्तों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुरादाबाद से अपने घर सीतापुर लौट रहे चार दोस्तों की सोमवार देर शाम रामपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। शहजादनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीन युवकों सुनील पोरवाल, अभिषेक और निलेश निवासी बिसवां, जिला सीतापुर की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल चौथे युवक राम बिलास ने भी अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। चार दोस्तों की एक साथ मौत की खबर से उनके परिवारों में कोहराम मच गया।

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