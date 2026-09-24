रायबरेली में डीसीएम के उपकरण पेटी से मिला कछुआ, पुलिस ने तालाब में छोड़ा

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रायबरेली में बछरावां थाना क्षेत्र के खालेगांव चौराहे के निकट सोनू सिंह मार्केट में बीती रात सड़क किनारे खड़े एक डीसीएम से संदिग्ध आवाज सुनाई दी। लोगों ने जब डीसीएम की तलाशी ली, तो उसके उपकरण पेटी में एक कछुआ मिला। इस जानकारी से स्थानीय ग्रामीणों में पहले चिंता फैल गई। हालांकि, कछुआ मिलने पर उन्होंने राहत की सांस ली। सूचना मिलने पर पुलिस दो बार मौके पर पहुंची। पुलिस ने डीसीएम की गहन तलाशी ली। डीसीएम परिचालक मयंक ने बताया कि उन्हें यह कछुआ रास्ते में घूमता मिला था। मौके पर मौजूद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद ली। इसके बाद रात में ही कछुए को सुरक्षित तालाब में छुड़वा दिया गया।

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