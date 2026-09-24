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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   SP chief Akhilesh Yadav 'Samajwadi Rath' has set off from Lucknow for Raebareli

यूपी: सपा मुखिया अखिलेश यादव का समाजवादी रथ लखनऊ से चलकर रायबरेली पहुंचा, लिखा- जो पीड़ित, वो पीडीए

Thu, 24 Sep 2026 11:57 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 24 Sep 2026 11:57 AM IST
सार

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी रथ के द्वारा चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। यह उनकी पहली रथ यात्रा है। इसी के साथ उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के समर का शंखनाद कर दिया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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SP chief Akhilesh Yadav 'Samajwadi Rath' has set off from Lucknow for Raebareli
समाजवादी रथ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का समाजवादी रथ बृहस्पतिवार को राजधानी लखनऊ से चलकर रायबरेली पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा मुखिया की रथ से यह पहली यात्रा है। रास्ते में वह विधायक राहुल लोधी के आवास पर चाय भी पिएंगे। 

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क्या है समाजवादी रथ?

समाजवादी पार्टी का 'पीडीए रथ' (समाजवादी रथ) उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुँचने और राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए तैयार किया गया एक आधुनिक सुविधाओं से लैस विशेष प्रचार वाहन है।

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SP chief Akhilesh Yadav 'Samajwadi Rath' has set off from Lucknow for Raebareli
रायबरेली पहुंचने से पहले अखिलेश यादव के खिलाफ लगे पोस्टर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

रायबरेली पहुंचने से पहले अखिलेश यादव के खिलाफ लगे पोस्टर

उधर, रायबरेली पहुंचने से पहले शहर में जगह-जगह अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों लिखा- लाल टोपी, साइकिल... यही है गुंडों की पहचान।
वहीं, दूसरे पोस्टर में 'योगी राज में कानून से गुंडई नहीं चलेगी' लिखा गया। सपा मुखिया के आगमन से पूर्व यह पोस्टरबाजी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रही है। 

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