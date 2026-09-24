यूपी: सपा मुखिया अखिलेश यादव का समाजवादी रथ लखनऊ से चलकर रायबरेली पहुंचा, लिखा- जो पीड़ित, वो पीडीए
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी रथ के द्वारा चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। यह उनकी पहली रथ यात्रा है। इसी के साथ उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के समर का शंखनाद कर दिया। आगे पढ़ें पूरी खबर...
विस्तार
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का समाजवादी रथ बृहस्पतिवार को राजधानी लखनऊ से चलकर रायबरेली पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा मुखिया की रथ से यह पहली यात्रा है। रास्ते में वह विधायक राहुल लोधी के आवास पर चाय भी पिएंगे।
क्या है समाजवादी रथ?
समाजवादी पार्टी का 'पीडीए रथ' (समाजवादी रथ) उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुँचने और राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए तैयार किया गया एक आधुनिक सुविधाओं से लैस विशेष प्रचार वाहन है।
रायबरेली पहुंचने से पहले अखिलेश यादव के खिलाफ लगे पोस्टरउधर, रायबरेली पहुंचने से पहले शहर में जगह-जगह अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों लिखा- लाल टोपी, साइकिल... यही है गुंडों की पहचान।
वहीं, दूसरे पोस्टर में 'योगी राज में कानून से गुंडई नहीं चलेगी' लिखा गया। सपा मुखिया के आगमन से पूर्व यह पोस्टरबाजी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रही है।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.