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VIDEO: कार्तिक पूर्णिमा मेले की भव्य तैयारी, काशी की तर्ज पर होगी गंगा आरती
रायबरेली। ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर डलमऊ के 16 गंगाघाटों पर भव्य तैयारी की गई हैं। काशी नगरी की तर्ज पर गंगा आरती संग सोमवार को प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला शुरू होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगाघाटों पर हर तरफ आस्था का सैलाब दिखेगा। श्रद्वळालु परिवार संग आए लोग घाट के किनारे भजन-कीर्तन में लीन हैं।
शाम होते ही दूधिया रोशनी का नजारा देखकर यही लग रहा था मानो हम काशी में मौजूद हैं। विभिन्न गंगाघाटों पर पक्का घाट, कच्चा घाट, रानी शिवाला समेत अन्य घाटों पर श्रद्वालुओं आना शुरू हो गया है। डलमऊ के वीआईपी घाट पर गंगा आरती होगी। घाटों पर वाल पेटिंग की गई है। इसमें श्रीरामचरित मानस की चौपाइयां लिखी है।
भगवान श्रीराम, शंकरजी को वाल पेटिंग में दर्शाया गया है। घाटों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए डस्टबिन रखवाई गई हैं। नावों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नाविकों में भी उत्साह दिख रहा है। घाटों की साफ-सफाई चल रही है। डलमऊ के अलावा ऊंचाहार के गोकना व सरेनी के गेगासो गंगाघाटों पर भी आस्था का सैलाब उमड़ेगा।
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