{"_id":"6aeb303a22d4d6867a0e7d83","slug":"video-rayabral-parathashaya-mahal-taraka-oura-tabl-tanasa-paratayagata-shanpr-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली: प्रदेशीय महिला तैराकी और टेबल-टेनिस प्रतियोगिता शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली: पं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 4 से 5 नवंबर 2026 तक प्रदेशीय महिला तैराकी एवं टेबल-टेनिस प्रतियोगिता चल रही है। इसमें तैराकी में नौ और टेबल-टेनिस में 10 मंडलों की महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। तैराकी स्पर्धाओं के परिणाम घोषित किए गए। तैराकी में आरोही राय (मेरठ), श्वेता साहनी (वाराणसी), दिब्या चौहान (लखनऊ) और परी तिवारी (लखनऊ) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। टेबल-टेनिस प्रतियोगिता 4 नवंबर को शुरू हुई। चित्रकूट और वाराणसी मंडल ने अपने शुरुआती मैच जीते। क्वार्टर फाइनल में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और कानपुर विजेता रहे। सेमीफाइनल में लखनऊ ने आगरा को और प्रयागराज ने कानपुर को हराया। फाइनल मैच 5 नवंबर 2026 को लखनऊ मंडल और प्रयागराज के बीच खेला जाएगा। युगल वर्ग में लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और अयोध्या अगले दौर में पहुंचे।

... और पढ़ें