रायबरेली में योगी बोले- जब तक सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रहेगा, कोई भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता

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रायबरेली के ऊंचाहार में चल रही शिवपुराण कथा में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की एकता पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि जब तक पूरे भारत में पवित्र 'कथा' गूंजती रहेगी, सनातन धर्म का झंडा कभी नहीं झुकेगा। जब तक सनातन धर्म का झंडा ऊंचा लहराता रहेगा, तब तक कोई भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देश की आध्यात्मिक परंपराओं ने सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को तब भी बनाए रखा, जब विदेशी हमलावरों ने इसके पवित्र स्थलों पर हमले किए। हमने 'धर्म' को केवल पूजा-पाठ के तरीकों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज की जीवन-शक्ति के रूप में अपनाया। इसे अपने कर्तव्यों से जोड़ा और इसे राष्ट्र की प्रेरक शक्ति माना।

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