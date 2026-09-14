Raebareli News: कलारिपयट्टू में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

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प्रतियोगिता में आराध्या शुक्ला, प्राणवी शुक्ला, अविका, रिया, जैसमिन बानो, अर्तिका मिश्रा, शिवन्या सिंह, माही विश्वकर्मा, खुबैब रजा, मोहम्मद फहीम, अद्विक वर्मा, तन्मय पटेल, मयंक मौर्या, सत्यार्थ पटेल, ओजस जायसवाल, सौरभ गुप्ता, संबंध कुमार और अदनान समेत कई खिलाड़ियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल में विनोद यादव, क्षितिंद्र शास्त्री और प्रतीक सिंह शामिल रहे।आयोजकों ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 22 सितंबर को केडी सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में होने वाली राज्य स्तरीय कलारिपयट्टू प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। मुख्य अतिथि 25वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक लाल भरत कुमार और विशिष्ट अतिथि असिस्टेंट कमांडेंट अजय कुमार यादव ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक राजीव कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष डॉ. एसएम सिंह और सचिव आशीष जायसवाल ने बताया कि विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में खेल कौशल, शारीरिक क्षमता, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। संचालन मोहनलाल गुप्ता ने किया।