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रायबरेली में छह लोकेटरों के घर से लाखों की नकदी, चेक और डाटा बरामद

Sat, 03 Oct 2026 07:50 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:50 PM IST
रायबरेली में छह लोकेटरों के घर से लाखों की नकदी, चेक और डाटा बरामद
रायबरेली में पुलिस ने शुक्रवार रात लालगंज कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले करीब छह लोकेटरों के घरों पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान लाखों की नकदी, चेकें व डाटा मिला है। घरों से बरामद नकदी समेत अन्य सामग्री को पुलिस ने लखनऊ जाकर कोर्ट को सौंपा है। पुलिस अफसर इस प्रकरण को लेकर ज्यादा कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल, 11 नवंबर 2025 को ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली पर स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई की थी। एसटीएफ के उपनिरीक्षक अमित कुमार तिवारी की तरफ से रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंबारा पश्चिम मोहित सिंह, अयोध्या जिले के बेजू पुरवा टिहुरा निवासी ट्रक चालक सुनील यादव, एआरटीओ प्रवर्तन फतेहपुर पुष्पांजली, उनके चालक सिकंदर, यात्रीकर अधिकारी (पीटीओ) फतेहपुर अखिलेश चतुर्वेदी, उनके चालक अशोक तिवारी, एआरटीओ प्रवर्तन रायबरेली अंबुज, उनका दीवान नौशाद, पीटीओ रायबरेली रेहाना, उनका चालक सुशील और मिथुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मोहित सिंह, ट्रक चालक सुनील यादव समेत अन्य लोकेटरों को गिरफ्तार किया गया था। लोकेटर ओवरलोड वाहनों को पास कराते थे। एसपी रवि कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सर्च अभियान चलाया गया था।
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