Raebareli News: 21 पात्रों का राशन, 15 का दो-दो किलो अनाज किया हजम

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कैर गांव निवासी राजेश, देवानंद व करन आदि की शिकायत पर आपूर्ति निरीक्षक मुकेश पांडेय ने कोटेदार सुंदरलाल की दुकान पर पहुंचकर स्टॉक व वितरण रजिस्टर की जांच की। जांच के दौरान 36 कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। 21 कार्डधारकों ने बताया कि कोटेदार ने सितंबर माह में बार-बार दौड़ाने के बाद भी राशन नहीं दिया। बाद में कहा राशन खत्म हो गया। अब अगले माह मिलेगा। 15 अन्य कार्डधारकों ने बताया कि कोटेदार ने उन्हें एक से दो किलोग्राम तक अनाज कम दिया है। आरोप है कि कोटेदार ने ई-वेईंग स्केल पर बॉट, ईंट-पत्थर रखकर खाद्यान्न की घटतौली की। विरोध करने पर कार्डधारकों के साथ अभद्रता भी की।जांच पूरी होने के बाद डीएम के आदेश पर कोटेदार सुंदलाल के खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक मुकेश पांडेय ने महराजगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान ने बताया कि कैर के कोटेदार के खिलाफ शिकायत मिलने पर आपूर्ति निरीक्षक की टीम भेजकर जांच कराई गई। जांच में राशन की कालाबाजारी और कार्डधारकों में राशन वितरण न करने की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है।