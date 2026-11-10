{"_id":"6af2e9d59ecd602320003876","slug":"video-youth-from-bisalpur-dies-in-delhi-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: बीसलपुर के युवक की दिल्ली में मौत, परिवार में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली में नौकरी करने गए पीलीभीत के बीसलपुर निवासी युवक की मौत हो गई। सोमवार देर शाम उसका शव नाले में पड़ा मिला। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दिल्ली पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराने के बाद मंगलवार शाम शव परिजनों को सौंप दिया।

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