पीलीभीत: दीपक की लौ से मकान में लगी आग, बेड-फ्रिज समेत लाखों रुपये का सामान जला
पीलीभीत में सोमवार रात शहर के संजय रॉयल पार्क में एक मकान में आग लग गई। दीपक की लौ से पर्दे में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को चपेट में ले लिया। दमकल टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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पीलीभीत में दीपक की लौ से पर्दे में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख परिवार में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में बेड, फ्रिज समेत घर का अधिकांश घरेलू सामान जलकर राख हो गया। परिजनों ने लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई है।
आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। तब तक घर में रखा बेड, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दीपक की लौ से पर्दे में आग लगने की बात सामने आई है। दमकल टीम ने आग बुझा दी। मामले की जांच की जा रही है।