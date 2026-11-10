Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   fire broke out in the house due to the flame of lamp in Pilibhit

पीलीभीत: दीपक की लौ से मकान में लगी आग, बेड-फ्रिज समेत लाखों रुपये का सामान जला

Tue, 10 Nov 2026 01:19 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 10 Nov 2026 01:19 PM IST
सार

पीलीभीत में सोमवार रात शहर के संजय रॉयल पार्क में एक मकान में आग लग गई। दीपक की लौ से पर्दे में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को चपेट में ले लिया। दमकल टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 

विज्ञापन
fire broke out in the house due to the flame of lamp in Pilibhit
दमकल कर्मियों ने बुझाई आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पीलीभीत में दीपक की लौ से पर्दे में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख परिवार में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में बेड, फ्रिज समेत घर का अधिकांश घरेलू सामान जलकर राख हो गया। परिजनों ने लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई है।

विज्ञापन
Trending Videos

शहर कोतवाली क्षेत्र के संजय रॉयल पार्क निवासी नवेंद्रू जैन के मकान की पहली मंजिल पर विजय कुमार परिवार के साथ किराये पर रहते हैं। सोमवार रात करीब आठ बजे परिवार के लोगों ने कमरे में दीपक जलाया था। इसके बाद सभी लोग दूसरी मंजिल पर चले गए। इसी दौरान दीपक की लौ पर्दे तक पहुंच गई। पर्दे ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में आग कमरे से फैलकर पूरे घर में पहुंच गई। मकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख परिवार के लोग नीचे पहुंचे और शोर मचा दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। तब तक घर में रखा बेड, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दीपक की लौ से पर्दे में आग लगने की बात सामने आई है। दमकल टीम ने आग बुझा दी। मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed