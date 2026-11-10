पीलीभीत: दीपक की लौ से मकान में लगी आग, बेड-फ्रिज समेत लाखों रुपये का सामान जला

पीलीभीत में दीपक की लौ से पर्दे में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख परिवार में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में बेड, फ्रिज समेत घर का अधिकांश घरेलू सामान जलकर राख हो गया। परिजनों ने लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के संजय रॉयल पार्क निवासी नवेंद्रू जैन के मकान की पहली मंजिल पर विजय कुमार परिवार के साथ किराये पर रहते हैं। सोमवार रात करीब आठ बजे परिवार के लोगों ने कमरे में दीपक जलाया था। इसके बाद सभी लोग दूसरी मंजिल पर चले गए। इसी दौरान दीपक की लौ पर्दे तक पहुंच गई। पर्दे ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में आग कमरे से फैलकर पूरे घर में पहुंच गई। मकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख परिवार के लोग नीचे पहुंचे और शोर मचा दिया।