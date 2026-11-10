पीलीभीत: दिल्ली में बीसलपुर के युवक की मौत, नाले में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

परिजन बोले- शरीर पर थे चोट के निशान

सोमवार देर शाम नदीम को ख्याला क्षेत्र के एक नाले में जावेद का शव पड़ा दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया। जानकारी मिलने पर परिजन भी सोमवार देर रात दिल्ली पहुंच गए। परिजनों के मुताबिक, जावेद के शरीर पर चोटों के कई निशान थे और चेहरे पर खून लगा हुआ था। इससे उन्होंने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है।



मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद दिल्ली पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव लेकर गांव के लिए रवाना हो गए। देर रात तक शव गांव पहुंचने की उम्मीद है। जाबिर हुसैन ने बताया कि बुधवार को शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जावेद की मौत से मां फरजाना बेगम और पिता जाबिर हुसैन का रो-रोकर बुरा हाल है।