{"_id":"6a93bd8e0ba5a73b2b0d5dad","slug":"video-villager-beaten-to-death-in-pilibhit-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पीलीभीत में ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या, आरोपियों ने महिलाओं को भी पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र की करोड़ चौकी के ग्राम सिसईया में शनिवार शाम मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद में 38 वर्षीय ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि दबंगों ने ग्रामीण को बाइक से खींचने के बाद अपने घर के अंदर ले जाकर लाठी-डंडों से जमकर पीटा। बचाने पहुंचीं उसकी भतीजी समेत परिवार की महिलाओं और दो नाबालिग बच्चियों से भी मारपीट की गई। घटना के बाद आरोपी घरों में ताला लगाकर फरार हो गए। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि मामले में पुलिस जांच के साथ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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