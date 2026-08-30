पीलीभीत: मामूली कहासुनी के बाद ग्रामीण की हत्या, दबंगों ने महिलाओं और बच्चियों को भी पीटा

पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र की करोड़ चौकी के ग्राम सिसईया में शनिवार शाम मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद में 38 वर्षीय ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि दबंगों ने ग्रामीण को बाइक से खींचने के बाद अपने घर के अंदर ले जाकर लाठी-डंडों से जमकर पीटा। बचाने पहुंचीं उसकी भतीजी समेत परिवार की महिलाओं और दो नाबालिग बच्चियों से भी मारपीट की गई। घटना के बाद आरोपी घरों में ताला लगाकर फरार हो गए। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।

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मृतक की बहन मंजू देवी के अनुसार, शनिवार शाम करीब सात बजे संजय कुमार उर्फ छोटेलाल बाइक से पड़ोस के गांव भूड़ा जा रहा था। गांव में कन्हई लाल के घर के सामने पहुंचने पर किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि कन्हई लाल और उसके परिजनों ने संजय को बाइक से खींच लिया और थप्पड़, लात-घूंसों से मारपीट करने के बाद उसकी बाइक अपने कब्जे में ले ली। विज्ञापन



संजय किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। उस समय घर के पुरुष मौजूद नहीं थे। इसके बाद परिवार की महिलाएं संजय को साथ लेकर बाइक वापस मांगने कन्हई लाल के घर पहुंचीं। आरोप है कि महिलाओं को देखकर कन्हई लाल, उसका पुत्र वीरपाल और अन्य लोग भड़क गए। उन्होंने संजय को जबरन घर के अंदर खींच लिया और लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मृतक की बहन मंजू देवी के अनुसार, शनिवार शाम करीब सात बजे संजय कुमार उर्फ छोटेलाल बाइक से पड़ोस के गांव भूड़ा जा रहा था। गांव में कन्हई लाल के घर के सामने पहुंचने पर किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि कन्हई लाल और उसके परिजनों ने संजय को बाइक से खींच लिया और थप्पड़, लात-घूंसों से मारपीट करने के बाद उसकी बाइक अपने कब्जे में ले ली।संजय किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। उस समय घर के पुरुष मौजूद नहीं थे। इसके बाद परिवार की महिलाएं संजय को साथ लेकर बाइक वापस मांगने कन्हई लाल के घर पहुंचीं। आरोप है कि महिलाओं को देखकर कन्हई लाल, उसका पुत्र वीरपाल और अन्य लोग भड़क गए। उन्होंने संजय को जबरन घर के अंदर खींच लिया और लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।

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