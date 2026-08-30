Pilibhit News: व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड में नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र

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कस्बा बिलसंडा निवासी पंकज कटियार का ससुराल वालों से दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा था। जनपद शाहजहांपुर निवासी ससुराल वालों ने पेशेवर गुंडों और भाड़े के हत्यारों को सुपारी देकर पंकज कटियार की हत्या करने को कस्बा बिलसंडा भेजा। 28 मई की दोपहर में पंकज कटियार कस्बा बिलसंडा में अपने भाई की दुकान पर बैठे थे। वे पड़ोसी व्यापारी पप्पू के साथ ही बैठकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान कई भाड़े के हत्यारे शस्त्रों से लैस होकर आए। उन्होंने पंकज कटियार पर जानलेवा हमला बोल दिया। पंकज को बचाने आए पप्पू गुप्ता को भी गोली मार दी।गंभीर रूप से घायल पप्पू गुप्ता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में नामजद और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कस्बा बिलसंडा में रिपोर्ट दर्ज की गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई।इस मामले में बिलसंडा पुलिस ने शनिवार को रमेश चंद्र कटियार, विमल,सीतेश, शिवम उर्फ सरबजीत, लकी मोर्य, आदित्य वर्मा, कुणाल, शिव और स्कंद भोजवाल के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगलदेव सिंह की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र की केस डायरी में 300 से अधिक पन्ने हैं। पप्पू गुप्ता हत्याकांड में एक किशोर भी न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध भी अलग से आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी है। सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि मामले में विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। संवाद