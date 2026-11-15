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पीलीभीत: सड़क किनारे पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पहचान कराने में जुटी पुलिस
पीलीभीत में बरखेड़ा-बीसलपुर मार्ग पर रविवार सुबह ग्राम नवादा महेश के पास सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक ने लाल-सफेद टी-शर्ट और काला पायजामा पहन रखा था। उसके पास टाट के खाली कट्टे और एक बोरी का पुलिंदा भी मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
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