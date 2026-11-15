पीलीभीत में हादसा: वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो सगे भाई गंभीर घायल, जिला अस्पताल रेफर
पीलीभीत के बरखेड़ा कस्बे में शनिवार शाम हुए हादसे में बाइक सवार दो सगे भाई घायल हो गए। दोनों भाई मोबाइल फोन खरीदने बरखेड़ा आ रहे थे। दोनों की हालत गंभीर बताई गई है।
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पीलीभीत के बरखेड़ा कस्बे में मोबाइल खरीदने आ रहे बाइक सवार दो सगे भाइयों की बाइक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी बरखेड़ा पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
ग्राम पिपराखास निवासी संजीव कुमार (22 वर्ष) शनिवार शाम करीब सात बजे अपने छोटे भाई दीपक (17 वर्ष) के साथ बाइक से मोबाइल खरीदने बरखेड़ा आ रहे थे। बरखेड़ा-पिपरा मार्ग पर रम्पुरा नत्थू के पास नहर की पुलिया पर पहुंचते ही उनकी बाइक को एक अज्ञात चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाई उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।
राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी। इसके बाद डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सीएचसी बरखेड़ा भिजवाया। यहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल भाइयों के पिता वेदप्रकाश ने घटना की जानकारी दी। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि पुलिस फरार वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।