{"_id":"6aedec59e197056d1b0a5134","slug":"video-goddess-lakshmis-blessings-showered-upon-the-markets-on-dhanteras-market-turnover-crossed-the-multi-crore-mark-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस पर खूब बरसीं बाजार में महालक्ष्मी की कृपा, करोड़ों पार पहुंचा बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धनतेरस पर खूब बरसीं बाजार में महालक्ष्मी की कृपा, करोड़ों पार पहुंचा बाजार
पीलीभीत। शुक्रवार को धनतेरस के पावन पर्व पर शहर सहित जिलेभर के बाजार में मां देवी महालक्ष्मी व कुबेर महाराज खूब मेहरबान रहे। महामुर्हत में खरीदारी के चलते सुबह से ही बाजार में ग्राहकों की भीड़ के साथ जाम जैसी स्थिति रही। देर रात तक बाजार में खरीददारों की भीड़ रही, लोगों ने खुलकर धन खर्च किया व घर के जरूरी इलेक्टि्क सामान, क्रॉकरी-बर्तन, सजावट का सामान, कपड़े, सोने-चांदी के आभूषण सहित दो व चार पहिया वाहनों को खरीदकर अपने घर लाए। दिनभर में लोगों की चहल-पहल के बीच गुलजार रहे धनतेरस के बाजार में शाम होते ही बाजार में रौनक ला दी। दिन में ग्रामीण क्षेत्र तो शाम को शहर के लोगों ने भी जमकर खरीददारी की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।