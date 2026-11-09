Pilibhit News: निमोनिया से डेढ़ साल के मासूम ने तोड़ा दम

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पीलीभीत। न्यूरिया क्षेत्र निवासी जमालुद्दीन की डेढ़ वर्षीय पुत्री आरा कई दिनों से निमोनिया से ग्रस्त थी और शहर के एक निजी हॉस्पिटल से उसका इलाज भी कराया जा रहा था। लेकिन सोमवार को जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसको जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बीच ही मासूम ने दम तोड़ दिया। पिता जमालुद्दीन ने बताया कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हुए 15 दिन हो गए थे। संवाद