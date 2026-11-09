Pilibhit News: 85 करोड़ का हुआ कारोबार, खुशनुमा हुआ बाजार

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सराफा बाजार में इस बार सोने-चांदी पर गिरे दामों का असर खासतौर पर देखने को मिला। चांदी के दाम 1.90 लाख के अंदर होने के चलते लोगों ने धनतेरस से लेकर दिवाली तक जमकर खरीदारी की। चांदी का बजट रखने वालों ने चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश, पायलें आदि की जमकर खरीदारी की। वहीं सोने के दाम 1.50 लाख के अंदर होने के चलते लोगों ने लाइट वेट गोल्ड के आभूषण में गले की चेन, अगूंठी, गले का हार, हाथ के कंगन आदि की खरीदारी की। सराफा शोरूम पर दीपावली की शाम तक ग्राहकों की भीड़ रही। इससे कारोबार चमक उठा। कारोबारियों के अनुसार, दीपावली तक एक सप्ताह में करीब 15 करोड़ के कारोबार का जिलेभर में अनुमान है।000ऑटोमोबाइल सेक्टर में दस करोड़ की रफ्तारधनतेरस पर वाहन खरीदने को काफी शुभ माना जाता है। जबकि धनतेरस से लेकर दीपावली तक लोगों ने शुभ मुहुर्त का पूरा लाभ उठाया। जिले में सात से आठ चार पहिया व लगभग 35 दो पहिया वाहनों की एजेंसियां हैं। धनतेरस के दिन से ही जिलेभर में वाहनों की खरीद शुरू हो गई। धनतेरस के दिन जिले में लगभग 35 चार पहिया व 150 से अधिक दो पहिया वाहनों की बिक्री हुई। जबकि धनतेरस के बाद लगातार दो दिन तक अन्य वाहनों की खरीद से ऑटोमोबाइल सेक्टर का कारोबार दिवाली शाम तक थमने का नाम नहीं दिया। इससे जिलेभर में तीन दिन में दस करोड़ के कारोबार की उम्मीद है।00बर्तन बाजार में दस करोड़ से धनवर्षाधनतेरस व दीपावली पर घरों में नए बर्तन लाने की पुरानी परंपरा है। आज भी लोग इस परंपरा को बखूबी निभाते हैं। पिछले एक सप्ताह से बर्तन बाजार पूरी तरह से गुलजार रहा। दुकानों पर भीड़ के चलते दिनभर बर्तनों की बिक्री हुई, वहीं धनतेरस से लेकर दीपावली तक यह कारोबार चमक उठा। पिछले एक सप्ताह में जिलेभर में बर्तन व तांबा, पीतल की एक से एक नई क्रॉकरी लेने की इस पुरानी परंपरा ने कारोबार की रफ्तार बनाए रखी। दिवाली शाम तक बर्तन कारोबारी आशीष अग्रवाल के अनुसार, कारोबार दस करोड़ तक पहुंच गया।00इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार: छूट ने पहुंचाया 12 करोड़ का कारोबारवैसे तो धनतेरस व दीपावली पर लोग अपने घर वाशिंग मशीन, साउंड सिस्टम, टीबी, ऑवन मशीन आदि की खरीददारी करते हैं, लेकिन आगामी सर्दी के मौसम को देखते हुए भी बाजार में कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज की भी जमकर खरीददारी की। दीपावली पर इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर छूट के चलते लोगों ने आने वाले सहालग की भी तैयारियां कर ली व आगामी सहालग में दान पुण्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की भी खरीद की। कारोबारी साहिल साहनी ने बताया कि दिवाली शाम तक कारोबार लगभग 12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।00दो दिन में धुंआ हो गए पांच करोड़ के पटाखे, मेवा, मिठाई भी पहुंची सात करोड़धनतेरस से शहर के बड़े कन्फेक्शनरी पर एक से एक महंगे गिफ्ट आइटम सज कर लगाए गए। इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सहित अन्य चीजों से गिफ्ट पैक किए गए। एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए लोगों ने जमकर गिफ्टों की खरीद की। वहीं शहर में मिष्ठान कारोबारियों के भी चेहरे खिले रहे। इसके अलावा शहर में लगी लगभग 250 पटाखों की दुकानों से भी पांच करोड़ के पटाखों की बिक्री। शहर के पटाखा कारोबारी योगेश ने बताया कि त्योहार का उत्साह लोगों को इतना रहा कि दिन में लगभग जिलेभर में पांच करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं मिष्ठान कारोबारी मेवाराम ने बताया मिठाई का कारोबार करीब पांच करोड़ के पार हुआ।00सराफा कारोबार बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार अच्छा रहा, लोगों ने सस्ते हुए आभूषणों के दामों का फायदा उठाया उत्साह के साथ खरीदारी की। इससे जिलेभर में 15 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। कारोबारियों ने भी काफी मुनाफा कमाया। - रविंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन00इस बार जिले में चार पहिया खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। यही वजह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इस बार काफी अच्छा कारोबार किया, वहीं दो पहिया वाहनों की बिक्री भी हुई। ऑटोमोबाइल सेक्टर से मुनाफा भी कमाया। - शोभित गुप्ता, कारोबारी