पीलीभीत में छठ पूजा: व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, सुख-समृद्धि की कामना

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पीलीभीत में छठ पूजा के तीसरे दिन रविवार शाम बरहा घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। व्रती महिलाएं परिवार के साथ पूजन सामग्री लेकर घाटों पर पहुंची। छठी मैया के गीतों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने पानी में खड़े होकर परिवार की सुख-समृद्धि व संतान की दीर्घायु की कामना की। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा।

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