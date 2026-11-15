छठ पूजा 2026: पीलीभीत में बरहा घाट पर छाई आस्था की छटा, व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

पीलीभीत में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य (डूबते सूर्य) को अर्घ्य देने के लिए रविवार शाम बरहा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सिर पर पूजन सामग्री से भरे दउरा और हाथों में पूजा की थाल लिए व्रती महिलाएं परिवार के साथ घाटों पर पहुंचीं। छठी मैया के गीतों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि व संतान की दीर्घायु की कामना की। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ महापर्व छठ का समापन हो जाएगा।

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लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू हो गई थीं। महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से ठेकुआ, खीर, फल और अन्य प्रसाद तैयार किए। शाम होते ही शहर से सटे बरहा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। घाट पर सजे पूजा के दउरे, दीपों की रोशनी और छठी मैया के गूंजते गीतों ने माहौल को उत्सव में बदल दिया।

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