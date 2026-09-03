VIDEO: पीलीभीत में लापता महिला का शव नहर में मिला, पुलिस जांच में जुटी

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पीलीभीत के घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव दिलावरपुर निवासी अशोक कुमार की पत्नी लक्ष्मी देवी (उम्र करीब 31 वर्ष) का शव बृहस्पतिवार को हरदोई ब्रांच नहर में मिला। महिला 31 अगस्त को खेत की रखवाली करने के दौरान दंदोल पुल के पास से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। पुलिस और परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका था।

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