Pilibhit News: शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम सख्त, संयुक्त टीम भेजकर करें समाधान

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जनसुनवाई के दौरान मकान संबंधी राजस्व से जुड़ी दो शिकायतें सामने आने पर डीएम ने संबंधित लेखपाल और पुलिस कर्मचारियों को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रभारी से कहा कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुर्कीति माधव, थाना प्रभारी, संबंधित लेखपाल समेत पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।होलिका स्थल पर कब्जे का आरोपजहानाबाद। अमरिया तहसील क्षेत्र के ग्राम नवादा कंजा में होलिका दहन स्थल पर कब्जे का मामला थाना समाधान दिवस में पहुंचा। ग्रामीणों ने सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल को शिकायती पत्र देकर गांव के एक ग्रामीण और उसके भाइयों पर ग्राम पंचायत की धार्मिक भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार, होलिका दहन स्थल पर तीन शेड डाल दिए गए हैं। कब्जा हटाने की बात कहने पर धमकाने का भी आरोप लगाया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। पुलिस और राजस्व टीम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद