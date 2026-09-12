Pilibhit News: स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण

विज्ञापन

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

ऋण की पूरी धनराशि एक साथ नहीं दी जाएगी। महिलाओं को तीन किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पहली किस्त में 20 हजार, दूसरी किस्त में 30 हजार और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस तरह पात्र महिला को कुल एक लाख रुपये तक की ब्याज मुक्त ऋण सुविधा मिल सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।कारोबार बढ़ाने में मिलेगी मददफोटो: 19ब्याज मुक्त ऋण मिलने से कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी पूंजी की कमी के कारण काम को बड़े स्तर पर शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ऋण मिलने पर जरूरत के अनुसार सामान खरीदा जा सकेगा।- अनु।ब्याज का बोझ नहीं रहेगाफोटो: 20छोटे कारोबार के लिए ऋण तो मिल जाता है, लेकिन ब्याज चुकाने की चिंता रहती है। ब्याज मुक्त ऋण मिलने से यह बोझ कम होगा और कमाई का पैसा कारोबार बढ़ाने में लगाया जा सकेगा।- ममता।