{"_id":"6ab12bb935202a04950c653f","slug":"video-muzaffarnagar-hundered-chefs-prepare-500-varieties-of-raita-in-muzaffarnagar-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar: 100 शेफ ने बनाए 500 तरह के रायते, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Muzaffarnagar: 100 शेफ ने बनाए 500 तरह के रायते, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य

Dimple Sirohi

Updated Mon, 21 Sep 2026 06:36 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 06:36 PM IST







Link Copied



मुजफ्फरनगर में केएमसीसी एवं फ्लेवर्स ऑफ होमशेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में देशभर से आए 100 से अधिक शेफ, फूड इन्फ्लुएंसर और फूड क्रिएटर्स ने 500 तरह के रायते तैयार किए। आयोजन का उद्देश्य भारतीय पाक परंपराओं और विभिन्न राज्यों के पारंपरिक स्वाद को एक मंच पर लाने के साथ लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना रहा। ... और पढ़ें

विज्ञापन