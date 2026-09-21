Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर: नई मंडी स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।













श्रीमद्भागवत कथा

शहर: जानसठ रोड स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।













रासलीला

शहर: गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम राधावल्लभ मंदिर में रासलीला शाम 07 बजे से।













बैठक

शहर: नवीन मंडी व्यापार संघ की कार्यकारिणी की बैठक इनाम कार्यालय में शाम 05 बजे से।













500 रायता रिकॉर्ड

शहर: केएमसीसी व होमशेफ के तत्वावधान में 500 रायता रिकॉर्ड ओमेगा होटल में दोपहर 02 बजे से।







परीक्षा

शहर: डीएवी इंटर कॉलेज व एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।

दशलक्षण पर्व