Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:19 AM IST
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दशलक्षण पर्व
शहर: नई मंडी स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर: जानसठ रोड स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
रासलीला
शहर: गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम राधावल्लभ मंदिर में रासलीला शाम 07 बजे से।
बैठक
शहर: नवीन मंडी व्यापार संघ की कार्यकारिणी की बैठक इनाम कार्यालय में शाम 05 बजे से।
500 रायता रिकॉर्ड
शहर: केएमसीसी व होमशेफ के तत्वावधान में 500 रायता रिकॉर्ड ओमेगा होटल में दोपहर 02 बजे से।
परीक्षा
शहर: डीएवी इंटर कॉलेज व एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।
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शहर: नई मंडी स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर: जानसठ रोड स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
रासलीला
शहर: गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम राधावल्लभ मंदिर में रासलीला शाम 07 बजे से।
बैठक
शहर: नवीन मंडी व्यापार संघ की कार्यकारिणी की बैठक इनाम कार्यालय में शाम 05 बजे से।
500 रायता रिकॉर्ड
शहर: केएमसीसी व होमशेफ के तत्वावधान में 500 रायता रिकॉर्ड ओमेगा होटल में दोपहर 02 बजे से।
परीक्षा
शहर: डीएवी इंटर कॉलेज व एसडी इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।