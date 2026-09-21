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Muzaffarnagar: चार केंद्रों पर शुरू हुई डीएलएड परीक्षा, कड़ी निगरानी के बीच कराई गई परीक्षा

Dimple Sirohi

Updated Mon, 21 Sep 2026 06:36 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 06:36 PM IST







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मुजफ्फरनगर में सोमवार से चार परीक्षा केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षाएं शुरू हुईं। परीक्षा कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई। परीक्षार्थियों के अनुसार प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय के साथ वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछे गए। ... और पढ़ें

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